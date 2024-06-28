На Украине признали критические сложности в экономике

Вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко признала, что 40% украинской экономики находятся в тени, что ставит под угрозу финансирование государственного бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Я думаю, что по последним цифрам серого экспорта зерна вам могут дать оценку экспертную только наши зернотрейдеры, но понятно, что есть доля. Мы считали, что если мы говорим о теневой экономике, то 40% — это потенциальная цифра нахождения экономики в тени. Я думаю, очевидно, что это касается аграрного сектора, экспорта аграрной продукции в том числе», — заявила Свириденко.

До этого стало известно, что Евросоюз введет пошлины на импорт украинских яиц и сахара с 28 июня.

После начала СВО Евросоюз перешел на режим свободной торговли с Украиной. Прибыль объединения от такого режима по итогам 2023 года составила €16 млрд. Это также ударило по аграрной отрасли ЕС и вызвало многочисленные акции протеста со стороны европейских фермеров.

Ранее стало известно, что засушливая погода в России подстегнула мировой рост цен на пшеницу.