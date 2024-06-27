В МВФ рассказали о возможностях США снизить госдолг

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что пошлины и тарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки, а также рискуют создать скользкий путь, который может подорвать многостороннюю торговую систему.

В МВФ подчеркнули, что Соединенные Штаты своими действиями фрагментируют глобальные цепочки поставок, стимулируют ответные действия со стороны торговых партнеров.

До этого в фонде подчеркнули, что Федеральной резервной службе Соединенных Штатов следует начать снижение процентной ставки не раньше конца 2024 года.

Также сообщается, что доллар США продолжает сдавать позиции в международных резервах, уступая место таким валютам как сингапурский и австралийский доллары, юань и южнокорейская вона. По информации фонда, крупным держателям резервов приходится проявлять осторожность к доллару, например, из-за заморозки Центробанком РФ зарубежных активов.

Ранее в МВФ посоветовали США сократить гигантский бюджетный дефицит.