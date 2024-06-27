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В МВФ рассказали о возможностях США снизить госдолг

Георгиева: США будет политически трудно снизить госдолг и бюджетный дефицит

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Yuri Gripas/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что США будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, принятие мер для создания фискального пространства является сложным и политически трудным не только в США, но и в Европе и других государствах, включая развивающиеся экономики.

Георгиева подчеркнула, что в МВФ видят возможности реализовать подобные цели, сейчас для этого подходящее время, чтобы подготовиться к угрозам будущего.

До этого МВФ предсказал рост доли госдолга США к ВВП до 140% и назвал это угрозой мировой экономике.

Такое развитие ситуации называют угрозой стабильности мировой экономики, однако в целом, по мнению экспертов МВФ, риски остаются умеренными.

Для последовательного снижения уровня госдолга в МВФ советуют США проводить «заслуживающую доверия среднесрочную бюджетную корректировку, предполагающую изменение приоритетов бюджетных программ и реформу налогообложения доходов».

Ранее в конгрессе США предупредили о возможном шоке экономики из-за долгов.

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