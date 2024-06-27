В МВФ заявили о риске для мировой экономики из-за роста доли госдолга США к ВВП

МВФ (Международный валютный фонд) предсказал рост доли госдолга США к ВВП до 140% и назвал это угрозой мировой экономике. Соответствующие прогнозы опубликованы в докладе МВФ по итогам ежегодного обзора американской экономики.

«Ожидается, что при нынешней политике государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП. Аналогично, ожидается, что дефицит государственного бюджета будет оставаться на уровне около 2,5% ВВП», — отмечают аналитики фонда.

Такое развитие ситуации называют угрозой стабильности мировой экономики, однако в целом, по мнению экспертов МВФ, риски остаются умеренными.

«Тем не менее, риски долгового кризиса невелики, и долг считается устойчивым», — подчеркнули в фонде.

Для последовательного снижения уровня госдолга в МВФ советуют США проводить «заслуживающую доверия среднесрочную бюджетную корректировку, предполагающую изменение приоритетов бюджетных программ и реформу налогообложения доходов».

До этого в конгрессе США предсказали, что в 2054 году госдолг США может достичь 166% от ВВП.

Ранее в конгрессе США предупредили о возможном шоке экономики из-за долгов.