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В Сбере спрогнозировали появление настоящего компьютерного разума

Топ-менеджер Сбера Белевцев: нам осталось 3-4 года до сильного ИИ

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Depositphotos

До сильного искусственного интеллекта, сравнимого с человеческим, осталось всего 3-4 года. Таким прогнозом на GigaConf 2024 поделился старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

По его словам, из мечты это превратилось в очень сложную, но уже технически достижимую цель, и команда Сбера сейчас работает над ее достижением.

«Достигнуть этой цели будет очень тяжело, но мы считаем, что это задача в каком-то смысле экзистенциальная, потому что это принципиально новая технология», — поделился Белевцев.

Он подчеркнул, что сильный искусственный интеллект можно будет применять в самых разных областях промышленности и отраслях экономики.

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