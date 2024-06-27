В Сбере спрогнозировали появление настоящего компьютерного разума

До сильного искусственного интеллекта, сравнимого с человеческим, осталось всего 3-4 года. Таким прогнозом на GigaConf 2024 поделился старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

По его словам, из мечты это превратилось в очень сложную, но уже технически достижимую цель, и команда Сбера сейчас работает над ее достижением.

«Достигнуть этой цели будет очень тяжело, но мы считаем, что это задача в каком-то смысле экзистенциальная, потому что это принципиально новая технология», — поделился Белевцев.

Он подчеркнул, что сильный искусственный интеллект можно будет применять в самых разных областях промышленности и отраслях экономики.