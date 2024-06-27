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Центробанк Турции снова сохранил ставку на уровне 50%

ЦБ Турции третий месяц подряд оставил учетную ставку на уровне 50%

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Depositphotos

Центробанк Турции третий месяц подряд сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

«Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока базовый тренд месячной инфляции не продемонстрирует значительное и продолжительное снижение, а инфляционные ожидания не придут в соответствие с прогнозируемым диапазоном», — говорится в сообщении.

Целевой показатель инфляции в среднесрочной перспективе составляет 5%. При этом регулятор не исключает возможность ужесточения ДКП при значительном ускорении роста потребительских цен в стране.

Инфляция в Турции по итогам мая составила 75,45% в годовом выражении. Это максимальный показатель с ноября 2022 года.

На днях турецкая валюта установила новый антирекорд. Курс упал ниже 33 лир за доллар.

Ранее сообщалось о масштабном оттоке средств из Турции.

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