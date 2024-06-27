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Россияне вернулись на первое место по числу поездок в Турцию

Российский турпоток в Турцию в мае вырос более чем на 15%

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Shutterstock

Российский турпоток в Турцию в мае вырос на 15,3% по сравнению с прошлым годом и составил более 739 тыс. поездок. В результате граждане РФ снова вернулись на первое место по числу поездок в республику, пишет АТОР.

Вторым крупнейшим въездным рынком Турции по итогам прошлого месяца стала Германия. Количество визитов граждан ФРГ в страну за год подскочило на 18,3%, достигнув 729,5 тыс.

Тройку замыкает Великобритания. В мае Турцию посетили 550,5 тыс. британцев, что на 21,6% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

В топ-5 также вошли Болгария (260,6 тыс. визитов) и Польша (228 тыс. визитов). Последняя впервые оказалась в пятерке ключевых стран-поставщиков туристов в Турцию.

До этого сообщалось, что до конца 2024 года для россиян запустят еще четыре прямых авиарейса — в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию.

Ранее россиян предупредили о рисках мошенничества в путешествиях.

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