Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ может обратиться в международный суд ООН из-за своих активов

РФ может обратиться в суд ООН из-за передачи Киеву доходов от ее активов

close
100%
Global Look Press

Представитель Российской Федерации по делам в Международном Суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия может подать иск в международный суд ООН из-за передачи Украине доходов от ее активов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем все варианты достижения правосудия по всем несправедливостям, которые творятся в отношении России. Работают эффективно наши юридические команды, анализируется ситуация… В перспективе всё это возможно», — поделился Кузьмин.

С начала российско-украинского конфликта в странах Запада и Европы заморожено примерно на €300 млрд . Более €200 млрд евро находятся в ЕС.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано говорил, что ЕС решил юридические проблемы отъема прибыли от активов РФ. Таким образом представитель европейской дипломатии ответил на вопрос, существуют ли гарантии того, что эти чрезвычайные доходы могут беспрепятственно использоваться.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами