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В Минфине оценили последствия санкций против Мосбиржи для экономики России

Минфин: санкции против Мосбиржи усложнят внешнее взаимодействие России

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Санкции США в отношении Мосбиржи осложнят взаимодействие России с внешними партнерами, заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Его цитирует ТАСС.

«Любые санкции — это плохая политика. Но мы будем работать в тех условиях, которые есть», — отметил представитель министерства.

При этом Чебесков подчеркнул, что российский рынок после новых ограничений продолжил работать без изменений. Несмотря на внешние факторы, Минфин ожидает увеличения количества размещений компаний на Мосбирже и намерен активно стимулировать этот процесс, добавил спикер.

12 июня американский минфин ввел санкции против Мосбиржи и НКЦ. На следующий день площадка прекратила торги долларом и евро, что вызвало проблемы у российских банков.

Ранее в России заговорили о создании еще одной биржи для торгов акциями.

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