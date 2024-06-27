В Минфине оценили последствия санкций против Мосбиржи для экономики России

Санкции США в отношении Мосбиржи осложнят взаимодействие России с внешними партнерами, заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Его цитирует ТАСС.

«Любые санкции — это плохая политика. Но мы будем работать в тех условиях, которые есть», — отметил представитель министерства.

При этом Чебесков подчеркнул, что российский рынок после новых ограничений продолжил работать без изменений. Несмотря на внешние факторы, Минфин ожидает увеличения количества размещений компаний на Мосбирже и намерен активно стимулировать этот процесс, добавил спикер.

12 июня американский минфин ввел санкции против Мосбиржи и НКЦ. На следующий день площадка прекратила торги долларом и евро, что вызвало проблемы у российских банков.

Ранее в России заговорили о создании еще одной биржи для торгов акциями.