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Российскому авторынку предсказали сокращение

«Известия»: российский авторынок ждет падение на 8–10%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российский рынок автомобилей в ближайшее время ожидает сокращение на 8–10%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты.

Дело в том, что с 1 июля в силу вступает решение Банка России об ограничении автокредитования и повышении надбавки к коэффициентам риска. В результате ставки по кредитам могут подскочить на 22–27% для подержанных авто, и на 19–24% для новых машин, отмечают аналитики.

«Большинство клиентов банков приобретают при помощи кредита иномарки с пробегом. 24% покупают новые автомобили, произведенные в Китае, а 3% — новые машины, ввезенные в Россию по параллельному импорту. Количество сделок может уменьшиться именно в этих сегментах», — прогнозирует руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

Эффект от июльских нововведений будет заметен уже в третьем квартале, считают эксперты.

До этого в Госдуме предложили запустить аукционы для покупки красивых автономеров.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше тратиться на такси.

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