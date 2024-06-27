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Американский инвестор предрек экономике США трудности после выборов президента

Роджерс: американскую экономику и мир ждут трудности после выборов в США

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Mary Altaffer/AP

Американскую экономику и мир ожидают трудности после выборов президента в США, которые пройдут в ноябре этого года. Об этом в интервью РИА Новости заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.

Он пояснил, что сейчас большая часть мировых рынков находится на подъеме в связи со значительным объемом «напечатанных денег со стороны практически каждого центрального банка» за последние годы.

«Когда это происходило в прошлом, то обычно вело к снижению, плохому рынку и плохой экономике», — отметил Роджерс.

По его словам, спад начнется к моменту выборов в Соединенных Штатах или после них, это может отразиться на всей мировой экономике, так как «что бы ни происходило в США, это скажется на остальном мире».

«Будет проблема. Вам нужно начинать беспокоиться», — добавил собеседник агентства.

До этого президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что Соединенные Штаты задолжали мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены.

Ранее госдолг США впервые превысил $34 трлн.

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