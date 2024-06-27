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Глава Коми записал видеообращение с места крушения поезда

Уйба: 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии после аварии с поездом

Самые тяжелые травмы в результате крушения поезда в Коми получила 14-летняя девочка. Об этом в ходе своего видеообращения с места аварии рассказал глава республики Владимир Уйба.

По словам чиновника, пострадавшего подростка отправили в больницу в Сыктывкаре на вертолете вместе с ее родителями.

«У нее состояние крайне тяжелое, у родителей — удовлетворительное», — сказал Уйба.

Вместе с ними на том же вертолете отправился мужчина, у которого диагностировали переломы грудных позвонков.

Всего госпитализация понадобилась 10 людям. Двух из них отправили на вертолете в Воркуту. Остальные находятся в другом стационаре под медицинским наблюдением.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагон поезда Воркута — Новороссийск. Для оказания помощи людям на место выслали два санитарных вертолета. Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что семьям пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми организуют выплаты.

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Сход поезда с рельсов в Коми
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