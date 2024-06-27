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Товарооборот России и Индии установил новый рекорд

Товарооборот России и Индии за четыре месяца достиг рекордных $23 млрд

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Оборот торговли России и Индии за январь — апрель вырос на 10% год к году и составил рекордных $23,1 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской таможни.

По итогам первых четырех месяцев Индия нарастила закупки российских товаров до $21,6 млрд. В результате Россия заняла второе место среди главных поставщиков азиатской страны, уступив лишь Китаю. Объем экспорта из КНР в Индию за период составил $32,6 млрд.

В то же время Россия увеличила импорт товаров из Индии на 21%, до $1,6 млрд. Это позволило стране подняться с 33-го на 29-е место среди ключевых покупателей индийской продукции. Лидером являются США, чей объем закупок в январе — апреле составил $27,4 млрд. В тройку лидеров также входят ОАЭ ($13,4 млрд) и Нидерланды ($9,2 млрд).

Накануне сообщалось, что оборот внешней торговли РФ к 1 июня составил 21,7 трлн рублей.

Ранее России и Белоруссии предрекли рекордный товарооборот в 2024 году.

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