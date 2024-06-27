Аналитики объяснили, зачем «Газпром» хочет выйти на рынок Ирана

«Газпром» рассчитывает через Иран закрепиться на Ближнем Востоке, считают аналитики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Выход на иранский рынок сделает возможным осуществление своповых поставок газа по трубопроводу в Индию через Пакистан. Также не исключено, что поставки топлива пойдут из Ирана в Турцию, которая намерена стать газовым хабом для европейских потребителей.

Накануне «Газпром» и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в исламскую республику. Поставки могут осуществляться через Азербайджан или через газопровод Средняя Азия — Центр. Потенциал экспорта оценивается в 10 млрд кубометров газа в год.

До этого финская Gasum объявила о прекращении закупок СПГ у России с 26 июля.

Ранее газовый союз встревожило решение Байдена приостановить экспорт СПГ.