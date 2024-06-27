Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитики объяснили, зачем «Газпром» хочет выйти на рынок Ирана

«Ъ»: Иран может стать газовым хабом «Газпрома» для поставок в другие страны

close
100%
Reuters

«Газпром» рассчитывает через Иран закрепиться на Ближнем Востоке, считают аналитики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Выход на иранский рынок сделает возможным осуществление своповых поставок газа по трубопроводу в Индию через Пакистан. Также не исключено, что поставки топлива пойдут из Ирана в Турцию, которая намерена стать газовым хабом для европейских потребителей.

Накануне «Газпром» и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в исламскую республику. Поставки могут осуществляться через Азербайджан или через газопровод Средняя Азия — Центр. Потенциал экспорта оценивается в 10 млрд кубометров газа в год.

До этого финская Gasum объявила о прекращении закупок СПГ у России с 26 июля.

Ранее газовый союз встревожило решение Байдена приостановить экспорт СПГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами