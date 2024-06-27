ЕС ввел механизм по изъятию активов российских компаний

Европейский союз в рамках 14-го пакета санкций в отношении Российской Федерации ввел юридический механизм, позволяющий изымать активы российских компаний. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что это мера станет ответом на российские контрсанкции, такие как временное управление дочерними компаниями европейских организаций (Fortum, Carlsberg) и аресты активов компаний Евросоюза в России в связи с неисполнением ими обязательств из-за введенных ограничений.

Новый порядок, введенный в рамках 14-го пакета санкций, предоставляет право гражданам Евросоюза и европейскому бизнесу обращать взыскание на возможные активы российских компаний в ЕС.

Опрошенные РБК юристы отметили, что бизнес стран Евросоюза обратится к такому юридическому механизму, хотя массовых исков в европейские суды не ожидают. Если такие приказы судов, одобряющие взыскания, будут получены, то европейские компании смогут обратиться и в суды третьих стран, предупреждают эксперты.

Ранее в МИД заявили, что Россия рассматривает ответы на санкции Запада.