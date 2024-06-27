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Евросоюз принял решение о размораживании части зависших из-за санкций переводов из РФ

ЕС позволил разблокировать часть зависших из-за санкций переводов из России

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейский союз разрешил разблокировать денежные переводы из России в ЕС, которые заморозили из-за участия в цепочке транзакций, находящихся под санкциями банков. Об этом со ссылкой на официальный журнал ЕС сообщает агентство РБК.

В соответствии с внесенными в регламент ЕС изменениями государства Евросоюза получили право на условиях, которые сочтут нужными, разблокировать зависший платеж, если он был заморожен из-за наличия в цепочке финансовых посредников банка под санкциями.

При этом нововведения не будут распространяться на средства, которые находятся в европейских депозитариях ценных бумаг. Поэтому разработанный механизм не решает проблему размораживания активов на счетах Euroclear.

До этого сообщалось, что в Европе планируют закрыть «самую большую лазейку» в санкциях против России.

Ранее российский предприниматель выиграл иск по отмене санкций ЕС.

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