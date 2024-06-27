Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей

Министерство образования Российской Федерации предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для студентов вузов, являющихся родителями дошкольников. Предложение о выплате стипендии планируется включить в рамках национального проекта «Семья», сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

По данным министерства образования, в 452 российских университетах уже предоставляется материальная помощь женщинам, которые стали родителями во время учебы. Также 347 вузов оказывают поддержку одиноким матерям или отцам.

Старт национального проекта «Семья» запланирован на 1 января 2025 года. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, этот проект будет самым масштабным как по числу мероприятий, так и по финансовым затратам.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. С начала 2025 года МРОТ будет определяться от медианной заработной платы на рынке труда. Планируется, что его размер увеличится на 15% и достигнет более 22 тысяч рублей в месяц.

До этого в России предложили нулевой НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ. Об этом заявила заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина. В качестве примера она провела параллель с налогом на прибыль. Коммерсанты не платят его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Те же правила, по словам Кузьминой, должны действовать и для работников: не платить налог на доход с той суммы, которая возмещает минимум его трудозатрат.

Ранее в России разработали методику расчета кадровых потребностей экономики.