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В Москве стало продаваться больше новостроек премиум-класса

Предложение новостроек премиум-класса в Москве выросло на 73% за пять лет

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Depositphotos

С 2019 года объем предложения на рынке столичных новостроек премиум-класса увеличился на 73%, до почти 6 тыс. квартир и апартаментов. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

При этом география рынка претерпела существенные изменения. Если пять лет назад более половины (54%) предложений приходилось на Центральный административный округ, то в 2024 году лидером стал юг Москвы, где продается 24% квартир и апартаментов премиум-сегмента. Доля центра сократилась до 19%. Далее следуют север (14%), запад и северо-запад (по 12%), восток (8%) и северо-восток (6%) столицы.

Существенно изменилась и структура предложения по количеству комнат. В 2019 году доминировали многокомнатные квартиры (от четырех комнат и более), на которые приходилось 36% рынка, а в 2024-м на первое место вышли двухкомнатные квартиры (34%). За ними следуют однокомнатные (31%) и трехкомнатные (23%) варианты. Доля квартир с четырьмя комнатами и более сократилась до 6%, что даже меньше, чем доля студий (7%).

Также наблюдается тенденция к снижению популярности квартир с готовой отделкой. Если в 2019 году доля таких предложений составляла 34%, то в 2024-м она упала до 13%. При этом выросла популярность квартир с предчистовой отделкой (white box) — с 13 до 26%. Доля квартир без отделки осталась практически неизменной (59%).

Директор по продукту MR Group Жанна Махова добавила, что предчистовая отделка — удобная и выгодная опция для покупателей, которые хотят сэкономить время и деньги, но сохранить возможность реализации собственного дизайна.

До этого сообщалось, что москвичи заинтересовались премиальными новостройками.

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