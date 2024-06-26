Две марки топлива Комсомольского НПЗ получили Золотые знаки качества

Дизельное топливо производства Комсомольского НПЗ, входящего в «Роснефть», стало одним из лучших на всероссийском конкурсе «Всероссийская марка. Знак качества XXI века». Об этом сообщается на сайте компании.

В конкурсе участвовали зимняя и летняя марки дизельного топлива с высшим экологическим классом К5. Жюри присудило обеим маркам высшие награды конкурса – Золотые знаки качества.

Отмечается, что Комсомольский НПЗ участвует в программе «Российское качество» с 2015 года. При этом его продукция каждый год подтверждает высокие характеристики, проходя инспекционный контроль.

В «Роснефти» подчеркнули, что компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ. Так, «Роснефть» уже несколько лет реализует масштабную программу модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

«Реализованные на Комсомольском НПЗ мероприятия программы модернизации позволили увеличить глубину переработки до 89%», — говорится в сообщении.

Кроме того, это позволило освоить выпуск новых нефтепродуктов, в том числе экологичных видов продукции, таких как бензины и дизтопливо высшего экологического класса К5, малосернистое судовое топливо и другие.