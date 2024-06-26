Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две марки топлива Комсомольского НПЗ получили Золотые знаки качества

Продукция Комсомольского НПЗ получила высшие награды конкурса «Всероссийская марка»

close
100%
Shutterstock

Дизельное топливо производства Комсомольского НПЗ, входящего в «Роснефть», стало одним из лучших на всероссийском конкурсе «Всероссийская марка. Знак качества XXI века». Об этом сообщается на сайте компании.

В конкурсе участвовали зимняя и летняя марки дизельного топлива с высшим экологическим классом К5. Жюри присудило обеим маркам высшие награды конкурса – Золотые знаки качества.

Отмечается, что Комсомольский НПЗ участвует в программе «Российское качество» с 2015 года. При этом его продукция каждый год подтверждает высокие характеристики, проходя инспекционный контроль.

В «Роснефти» подчеркнули, что компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ. Так, «Роснефть» уже несколько лет реализует масштабную программу модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

«Реализованные на Комсомольском НПЗ мероприятия программы модернизации позволили увеличить глубину переработки до 89%», — говорится в сообщении.

Кроме того, это позволило освоить выпуск новых нефтепродуктов, в том числе экологичных видов продукции, таких как бензины и дизтопливо высшего экологического класса К5, малосернистое судовое топливо и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами