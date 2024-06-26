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Россия рекордно увеличила закупки смартфонов у Индии

Россия за четыре месяца нарастила импорт смартфонов из Индии в 14 раз

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Marques Brownlee/YouTube

Россия за январь — апрель нарастила закупки смартфонов у Индии в 14 раз. Объем импорта в денежном выражении составил $85,2 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы республики.

В результате Россия переместилась на 12-е место среди всех покупателей смартфонов у азиатской страны. Ранее РФ занимала лишь 23-е место в рейтинге.

Основным импортером смартфонов из Индии остаются США. По итогам первых четырех месяцев Штаты приобрели у республики устройств на $2,7 млрд. В топ-3 покупателей также вошли ОАЭ ($694 млн) и Нидерланды ($572 млн).

С начала года Индия резко увеличила поставки смартфонов за рубеж. В январе — апреле страна экспортировала продукции на $6,6 млрд. Значение на 36% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Весной Индия вышла на мировой рынок полупроводников. Местный производитель Tata Electronics в мае отправил на экспорт первую партию чипов.

Ранее России предрекли рост производства полупроводников.

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