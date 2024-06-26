Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа

Индия вновь заняла первое место в мире по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан. Об этом сообщает Всемирный банк.

По итогам 2023–2024 финансового года (завершился в марте) страна получила от своей диаспоры рекордных $107 млрд. Крупнейшим источником перевода индийцами денег на родину остались США с долей в 23%.

В тройку лидеров по объему переводов от своих граждан, проживающих за границей, также вошли Мексика ($67 млрд) и Китай ($50 млрд). Топ-5 замыкают Филиппины с $40 млрд и Египет с $24 млрд.

Накануне сообщалось, что Италия в мае впервые в истории стала лидером по объему денежных переводов в Грузию. Объем переводов по итогам прошлого месяца составил $48,12 млн. Россия с $48,11 млн опустилась на второе место.

До этого в Турции сообщили о сохранении проблемы с банковскими переводами из РФ.

Ранее стало известно, какие способы оплаты предпочитают россияне.