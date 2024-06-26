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Газовый союз встревожило решение Байдена приостановить экспорт СПГ

IGU: прекращение лицензирования экспорта газа США может отразиться на ЕС и Азии

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Depositphotos

Приостановка выдачи США лицензий новым проектам экспорта СПГ может привести к серьезным задержкам в производстве газа в Соединенных Штатах. Это вызывает обеспокоенность касательно роли американского топлива в процессе энергоперехода и обеспечении энергобезопасности в Европе и Азии, говорится в отчете Международного газового союза (IGU).

Решение администрации президента Джо Байдена может задержать производство порядка 70 млн тонн газа в год на новых мощностях США, говорится в документе.

Еще одна проблема, с которой столкнулся рынок СПГ, заключается в старении заводов по всему миру. Многие предприятия уже старше 20 лет. Некоторые объекты скоро могут быть закрыты в связи с истощением месторождений, отметили в IGU.

До этого сообщалось, что Россия впервые почти за два года обогнала США по экспорту газа в Европу. В мае российские поставки достигли 15% от европейского импорта СПГ, в то время как доля американского топлива составила 14%.

Ранее финская Gasum объявила о прекращении закупок СПГ у России с 26 июля.

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