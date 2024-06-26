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Названы регионы России с самым доступным жильем

РИА: проще всего накопить на квартиру жителям Ненецкого автономного округа

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Ненецкий автономный округ (АО) занял первое место по доступности жилья среди российских регионов, говорится в исследовании агентства РИА Новости.

В мае 2024 года среднестатистической российской семье с одним ребенком требовалось минимум 2,6 года для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную «вторичку» в Ненецком АО.

Меньше трех лет откладывать на покупку «двушки» на вторичном рынке придется жителям Магаданской области (2,8 года), Ямало-Ненецкого АО (2,8 года), Мурманской области (2,8 года) и Ханты-Мансийского АО (2,9 года).

На последней строчке рейтинга по доступности жилья в России расположился Севастополь. Там минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составило 12,4 года.

Москва и Санкт-Петербург заняли 15 и 22 места соответственно. Жителям столицы придется копить на покупку жилья минимум 4,1 года, петербуржцам — 4,5 года.

До этого в России спрогнозировали спад спроса на жилье в новостройках после отмены льготной ипотеки.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на покупке жилья.

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