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Россияне вошли в топ-3 покупателей недвижимости в ОАЭ

Россияне в первом полугодии заняли третье место по покупке недвижимости в ОАЭ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Россияне по итогам первого полугодия вошли в топ-3 покупателей недвижимости в ОАЭ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента зарубежной недвижимости NF Group Анну Ларину.

Лидерами по покупке недвижимости в Эмиратах по результатам января — июня стали граждане Индии. На втором месте оказались клиенты из Великобритании.

Чаще всего иностранцы в первом полугодии покупали недвижимость в Дубае, Абу-Даби и Рас-эль-Хайме.

При этом в NF Group отметили, что интересы россиян за год заметно изменились. Аналитики зафиксировали резкий рост спроса на коммерческие объекты. В первом полугодии доля таких сделок составила 72% от общего количества против 38% годом ранее. При этом доля сделок с жилой недвижимостью за год рухнула с 52% до 28%.

ОАЭ являются одним из популярных зарубежных направлений среди туристов из РФ. Это обусловлено рядом факторов, включая сравнительную дешевизну. Сегодня поездка в Эмираты обходится россиянам дешевле Турции, отдых в которой резко подорожал из-за комплекса внутренних проблем в стране.

Ранее в «Авиасейлс» назвали самое популярное направление для перелетов этим летом.

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