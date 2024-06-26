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«Русхимальянс» выиграл многомиллионный суд против Unicredit Bank

Суд полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Unicredit Bank на €448,2 млн

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Shutterstock

Российский суд полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Unicredit Bank на €448,2 млн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные картотеки арбитража.

«Русхимальянс» требовал взыскать с Unicredit €443,768 млн задолженности и €4,468 млн неустойки по гарантиям за инжинирингового подрядчика Linde, который свернул все работы в РФ в 2022 году под предлогом санкций ЕС.

Помимо Unicredit в качестве банков-гарантов Linde также выступали несколько других европейских кредитных организаций. Все они отказались исполнять свои обязательства перед «Русхимальянсом», боясь нарушить введенные против России ограничения.

В результате российская компания обратилась с исками в суд. В мае арбитраж принял решение взыскать с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса». На днях суд полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Commerzbank на €94,92 млн.

Ранее суд принял меры к Bayerische и Landesbank по искам «Русхимальянса».

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