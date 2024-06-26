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Новые санкции сравнили с попыткой заставить Россию продавать газ только ЕС

Постпред Ульянов: Запад хочет заставить РФ экспортировать СПГ только в Евросоюз

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Сурен./Wikimedia Comons

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что новые санкции Евросоюза против РФ являются попыткой заставить Москву экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) только странам ЕС и никому другому. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пакет санкций запрещает поставки российского СПГ в страны, не входящие в ЕС, через порты ЕС, но разрешает экспорт российского СПГ в страны ЕС», — пояснил постпред.

Ульянов добавил, что политика стран Запада в этом отношении «потрясающая», ведь таким образом европейские страны объединения согласны получать российский СПГ, даже несмотря на критику действий Москвы на Украине.

Накануне стало известно, что Европейский Союз ввел санкции, которые будут ограничивать транспортировку российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза.

При этом запрет ввели только для третьих стран — сами члены ЕС будут продолжать покупать топливо из РФ в прежнем режиме.

Финансовый эксперт высказывался о том, что в России увеличится цена на ряд товаров после того, как 24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против российских энергетики, финансового сектора и торговли.

Ранее сообщалось, что включают новые санкции ЕС.

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