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Россиянам рассказали, какую валюту лучше брать за границу

Аналитик Гондусова: за рубеж лучше брать с собой наличные доллары или евро

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Depositphotos

Россиянам в 2024 году выгоднее всего брать с собой за рубеж наличные евро или доллары, заявила директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Сейчас в России нет проблем с покупкой наличной валюты, отметила она. Доллары или евро можно приобрести в обменных пунктах или в отделениях банка, выбрав оптимальный курс. Это будет гораздо выгоднее, чем везти рубли за границу и обменивать их там с двойной конвертацией, подчеркнула Гондусова.

Покупать валюты третьих стран ради поездки за рубеж бессмысленно — можно лишь больше потерять на разнице курсов, предупредила аналитик. Лучше использовать их для других целей, например, на бирже как инструмент спекуляций, предложила эксперт.

До этого МВФ зафиксировал вытеснение доллара США из резервов нетрадиционными валютами. Среди них — китайский юань, сингапурский и австралийский доллары, южнокорейская вона.

Ранее на Западе заявили, что США сами запустили процесс дедолларизации мировой экономики.

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