На Западе заявили о начавшейся дедолларизации мировой экономики

Действия США запустили процесс дедолларизации мировой экономики, заявила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это (дедолларизация — прим. ред.) уже происходит. Так могло бы и не быть, но из-за нашей политики, я думаю, у людей просто нет выбора», — сказала американский политик.

В текущих условиях целесообразнее было бы перейти к корзине валют и фиксированных курсов, отметила Сэйр.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) зафиксировал вытеснение доллара США из резервов нетрадиционными валютами. В их числе юань, сингапурский и австралийский доллары, южнокорейская вона.

До этого сообщалось, что Россия активно ведет переговоры о дедолларизации торговых отношений с рядом латиноамериканских стран.

Ранее РФ и Азербайджан заговорили о переходе в расчетах на нацвалюты.