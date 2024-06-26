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Страны БРИКС разрабатывают платформу для расчетов в цифровых национальных валютах

БРИКС планирует создать единую платформу для расчетов в цифровых нацвалютах

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Росконгресс

Россия совместно с центральными банками государств БРИКС проводит работу над созданием расчетно-платежной инфраструктуры BRICS Bridge. Об этом со ссылкой на заместителя министра РФ Ивана Чебескова сообщает газета «Известия».

Чебесков заявил, что платформа BRICS Bridge будет предназначена для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что в условиях санкций со стороны Запада крайне высока потребность в создании инструментов для независимых расчетов между государствами БРИКС. Единая платформа, созданная на основе цифровых и финансовых активов, позволит увеличить обезличенность и независимость платежей, проводить расчеты между партнерами из разных стран напрямую, существенно увеличить скорость транзакций и снизить количество посредников. Кроме того, создание такой инфраструктуры повысит конкурентные преимущества стран БРИКС.

Специалисты подчеркнули, что для запуска новой платформы расчетов в национальных валютах, в том числе и цифровых, нужно, чтобы все государства БРИКС внесли необходимые изменения в законодательство.

До этого министр иностранных дел России Лавров заявил о решении БРИКС «взять паузу» в приеме новых членов.

Ранее Путин рассказал, к чему стремится БРИКС.

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