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Торговые центры просят уравнять их в правах с маркетплейсами

«Известия»: торговые центры попросили права маркетплейсов

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Юрий Стрелец/РИА Новости

Торговые центры (ТЦ) запрашивают такие же условия работы, как у онлайн-площадок. Как пишет газета «Известия», с таким требованием обратился Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана к главам Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития.

По данным газеты, несмотря на санкции и проблемы с арендаторами, ТЦ продолжают играть важную роль в экономике и обеспечивать рабочие места.

В обращении отмечается, что маркетплейсы имеют различные экономические преимущества перед традиционными магазинами, включая налоговые льготы и операционные расходы.

Представители розничной торговли выражают обеспокоенность неравным положением и просят провести анализ ситуации и предложить поддержку офлайн сектору. Предлагаемые меры включают снижение налогов, уравнивание условий для самозанятых и другие инициативы.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил журналистам, что, по его мнению, покупатели постепенно уходят в сегмент онлайн-торговли из-за более низкой цены у них на товары , чем «в классической рознице». Он подчеркнул, что основная причина этому — неконкурентные условия между этими двумя видами торговли.

Ранее россиянка отсудила 500 тыс. рублей за падение в торговом центре.

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