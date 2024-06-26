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Поступления в российский бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза

Налог на богатых привел к увеличению поступлений в бюджет России в 1,5 раза

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В январе — мае 2024 года поступления в федеральный бюджет России от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает газета «Известия».

За пять месяцев текущего года в казну поступило 57,6 млрд рублей, а за такой же период 2023 года — 36,5 млрд рублей. Это стало следствием повышения НДФЛ с 13 до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Из ставки в 15% в федеральный бюджет поступает 2%, остальные 13% идут в бюджеты регионов.

В статье отмечается, что налогооблагаемые доходы населения в целом растут. Так, их объем за первые три месяца 2024 года составил 10,4 трлн рублей. Кроме того, улучшилась налоговая культура россиян. Все меньшее количество налогоплательщиков пытается уйти от выплат в бюджет.

До этого сообщалось, что размер госпошлины за расторжение брака вырастет в восемь раз.

Ранее стало известно, на сколько вырастет пенсия россиян после индексации.

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