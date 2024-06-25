Оцепление на Университетской площади Махачкалы снимают. Об этом пишет Telegram-канал «Эхо Дагестана».

Также полицейские провели проверку оперативных данных и подтвердили, что план «Перехват» не был активирован в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану ТАСС.

До этого в различных Тelegram-каналах появились видео с оцеплением центра города силовиками, а также информация о введении плана «Перехват».

«Была проведена проверка оперативной информации, и мы подтверждаем, что план 'Перехват' не использовался», — сообщил источник агентства.

В центре Махачкалы на улице Коркмасова произошла стрельба. На кадрах очевидцев, которые были опубликованы с соцсетях, видны вооруженные силовики, которые требуют от прохожих разойтись или уйти в укрытие. Раздаются звуки выстрелов. Жителей попросили не выходить из домов.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.