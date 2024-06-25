Эксперты Альфа-Банка рассказали, чего ждать от экспорта в Китай

За последние 3 года товарооборот между Россией и Китаем уверенно растет благодаря увеличению экспорта из России в Китай, отметили эксперты в рамках деловой сессии Альфа-Банка на выставке современных отечественных агротехнологий и инновационных методов землепользования «День поля», сообщает пресс-служба банка.

По мнению экспертов, сельхозпродукция останется самой востребованной из несырьевого экспорта в Китай. Также эксперты отметили, что Китай является крупнейшим импортером агро- и морепродуктов (рост продовольственного сектора с $260 млрд в 2017 году до $324 млрд в 2023 году). По прогнозам, в 2027-м показатель может дойти до $384 млрд.

На выставке Альфа-Банк представил лаунж-зону, в которой посетители могли послушать треки диджея, провести переговоры, посмотреть трансляции сессий и принять участие в розыгрыше мерча.

Напомним, «День поля» проходит ежегодно при поддержке Минсельхоза России. На площадке собираются представители федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса, науки, отраслевых союзов и финансовых структур.