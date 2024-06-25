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США ввели новые санкции против компаний за помощь Ирану

Минфин США наложил санкции на 50 компаний и физлиц из Ирана, ОАЭ и Китая

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Alex Brandon/AP

США ввели санкции против 50 организаций и физлиц из Ирана, ОАЭ и Китая, обвинив в «теневом банкинге» для министерства обороны Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов вводит санкции против примерно 50 организаций и физических лиц», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заверили, что каждая из фирм «составляет ветви широкой сети «теневого банкинга» для материально-технического обеспечения военных Ирана и КСИР».

В Минфине уточнили, что благодаря работе указанной сети Тегеран получил доступ к международной финансовой системе и смог провести операции на миллиарды долларов в нефтяной и нефтехимической отраслях.

В списке также фигурируют компании и лица из других стран, включая Китай и ОАЭ.

До этого ЕС принял 14-й пакет санкций против России.

Ранее в США рассказали, как санкции привели к изоляции Вашингтона.

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