Россия потеряла первое место по объему денежных переводов в Грузию

Италия в мае стала лидером по объему денежных переводов в Грузию, впервые обогнав Россию. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Грузии.

По итогам мая из Италии в Грузию поступило $48,12 млн, что на 7,74% больше по сравнению с маем 2023 года. Россия с $48,11 млн опустилась на вторую строчку. При этом объем переводов из РФ в Грузию за год рухнул на 69,5%. Тройку замыкают США с $47,22 млн.

В топ-5 также вошли Греция ($22 млн) и Израиль ($21,78 млн).

По данным Всемирного банка, Грузия занимает 21-е место в рейтинге стран, зависящих от внешних поступлений. Таким образом, значительная часть грузинской экономики зависит от денежных переводов, отправляемых грузинами, которые работают за рубежом.

Между тем Грузия остается одним из популярных зарубежных направлений среди россиян. Доля бронирований туристами из РФ в июне выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Ранее сообщалось, что доходы Грузии от туризма превысили доковидный показатель.