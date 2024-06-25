Турецкая лира установила новый антирекорд

Курс турецкой лиры к доллару на торгах 25 июня установил новый антирекорд. В моменте валюта падала до 33,13 лиры за доллар. Курс впервые в истории опустился ниже уровня в 33 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14:17 по московскому времени стоимость американской валюты составила 32,6 лиры.

Лира начала стремительно терять позиции к доллару в мае 2023 года во время президентских и парламентских выборов в стране. Перед первым туром выборов президента курс составлял 19,57 лиры к доллару.

Согласно прогнозам, к концу текущего года курс нацвалюты Турции может ослабнуть до 37,75 лиры за доллар.

До этого сообщалось о масштабном оттоке средств из Турции. В марте неизвестные вывели из страны почти $10 млрд. В результате дефицит текущего счета Турции вырос до $4,5 млрд, значительно превысив прогнозы экономистов.

Ранее в ЦБ Турции спрогнозировали спад инфляции.