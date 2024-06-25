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Финская Gasum прекратит закупку российского газа с июля

Финская Gasum перестанет покупать СПГ у России с 26 июля

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gasum.com

Крупнейший дистрибьютор сжиженного природного газа в Скандинавии Gasum откажется от закупок российского СПГ с 26 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте финской компании.

Решение принято в связи с 14-м пакетом санкций в отношении РФ, который ранее одобрил Совет Евросоюза. Новые ограничения включают запрет на импорт СПГ российского происхождения через терминалы ЕС, которые не подключены к газовой сети.

«Санкции представляют собой форс-мажор для закупки или импорта российского СПГ на автономные терминалы», — отмечается в релизе.

Накануне ЕС принял очередной пакет санкций против российских энергетики, финансового сектора и торговли. Под ограничения попали 116 физических и юридических лиц РФ.

До этого аналитик предрек рост цен на импортные товары в РФ из-за новых санкций.

Ранее стало известно, сколько доходов от продажи алмазов потерял ЕС из-за антироссийских санкций.

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