Стало известно, на сколько вырастет пенсия россиян после индексации

В среднем минимальное увеличение пенсии после индексации должно составить 1,3 тыс. рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы, передает РИА Новости.

«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — сказала она.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента намерена рассмотреть в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен в 2016 году.

До этого старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура напомнила, что в РФ пенсионерам положены налоговый вычет на покупку жилья и другие меры поддержки. Цацура упомянула налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, при приобретении земельного участка, льготу по оплате транспортного налога и других.

Ранее в Индии на пенсию проводили собаку-ищейку, 12 лет проработавшую в полиции.