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Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в России с 1 июля

РБК: плата за ЖКХ в России с 1 июля вырастет в среднем на 10%

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России с 1 июля вырастут в среднем на 10%, пишет РБК.

Сильнее всего подорожает газ — на 23%. Плата за горячую воду и водоотведение вырастет в среднем на 11–14%, за электроэнергию при одноставочном тарифе — на 8,7%.

Те, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% дохода, могут рассчитывать на субсидии. Претендовать на это пособие от государства могут граждане России, Белоруссии или Киргизии без непогашенных судебных задолженностей по ЖКУ с регистрацией по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого он обращается за субсидией.

Ранее россиянам назвали причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ. Одна из них — наличие противоречия между представленными документами и сведениями, полученным при межведомственном взаимодействии.

До этого в правительстве РФ рассказали, на что должны идти сборы в ЖКХ.

Ранее в России предложили нулевой НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ.

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