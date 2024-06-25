Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему экономический рост в России выше, чем у многих западных стран. Он отметил, что государство вкладывает деньги в оборонную промышленность, и именно эта сфера становится одним из локомотивов развития.

«Экономический рост в России сегодня выше, чем в большинстве стран Запада. Выше, чем практически у всех государств Евросоюза. За счет чего? За счет того, что Россия вкладывает деньги в свою оборону, производит больше оружия, платит больше зарплат. И таким образом, люди, получая более крупный доход, могут больше себе купить. Так и выглядит экономический рост», — пояснил Перла.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя о том, что они разорвут в клочья экономику РФ.

По его словам, за последние годы Россия обошла Германию и Японию, поднявшись с шестого на четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), став самой крупной экономикой Европы. В 2023 году валовый внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 3,6%. В первом квартале этого года рост экономики составил 5,4%, рассказал парламентарий.

В июне Всемирный банк (ВБ) улучшил прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024–2025 годах.

Ранее в Кремле прокомментировали признание России четвертой экономикой мира.