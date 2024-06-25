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Бывшая Polymetal подала заявку на делистинг с Мосбиржи

Компания Solidcore Resources подала заявку на делистинг с Мосбиржи

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Serguei Fomine/Global Look Press

Золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи. Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении обратили внимание, что последним днем торгов станет 30 сентября.

«Совет директоров принял решение о делистинге акций с этой площадки», — рассказали в компании, уточнив, что это сделано в связи с недавними санкциями США против Московской биржи.

После проведения делистинга акции Solidcore Resources не будут доступны для торгов на площадке. Компания обратилась к акционерам с просьбой поучаствовать в действующем предложении по обмену акций на новые, которые выпустили на бирже AIX в Казахстане.

21 июня стало известно, что Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях. С 13 июня не ведутся торги инструментами, привязанными к этим валютам — например, гонконгским долларом.

Ранее украинские хакеры атаковали сайт Московской биржи.

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