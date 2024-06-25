Стало известно, где в России сильнее всего любят пиво

Лидерами среди российских регионов по потреблению пива в 2023 году снова стали Москва и Московская область. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации производителей пива, солода и напитков, пишет «РБК Вино».

По итогам прошлого года жители Московской области купили 56,2 млн дал пива. Продажи этого алкогольного напитка в столице составили 45,4 млн дал. При этом показатели незначительно уступили результатам 2022-го — минус 2% и 1% в пивных продажах соответственно.

На третьем месте по потреблению пива оказалась Свердловская область, жители которой за год приобрели 34,92 млн дал пива. В пятерку регионов-любителей напитка также вошли Краснодарский край (30,27 млн дал) и Тюменская область (24,96 млн дал).

Пиво занимает порядка 80% алкогольного рынка в России. Самым популярным сортом в стране является немецкий лагер.

Ранее ЕС резко увеличил поставки пива в Россию.