Госдолг России стал одним из самых низких среди стран G20

По итогам 2023 года сильнее всего объем государственного долга в долларах среди стран «Большой двадцатки» (G20) сократила Россия — на 12%, до $285 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных минфинов.

Аргентине удалось за год снизить госдолг на 7%, до $371 млрд. Япония сократила показатель на 4%, до $9,1 трлн.

Между тем госдолг ряда стран G20 в прошлом году значительно вырос. Лидером стала Мексика, где обязательства центрального правительства за период подскочили на 31%, до 687 млрд. Следом идут Бразилия (+22%, до $1,67 трлн) и Индия (+15%, до $2,04 трлн).

Госдолг США за 2023 год вырос на $2,6 трлн, Китая — на $492,5 млрд, Великобритании — на $416,1 млрд.

Самый небольшой госдолг среди стран «Большой двадцатки» на конец прошлого года был у ЮАР. Он составил всего $195 млрд. В тройке также Турция с $260 млрд и Саудовская Аравия с $284 млрд. Россия заняла четвертое место.

До этого сообщалось, что британский госдолг достиг максимума с 1961 года.

Ранее США предрекли крах из-за размера госдолга.