Украинские хакеры атаковали сайт Московской биржи

Хакеры из группировки «IT-армия Украины» атаковали сайт Московской биржи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник на рынке кибербезопасности.

Сайт Мосбиржи в понедельник, 24 апреля, с момента начала торгов в 10:00 мск не работал свыше 20 минут. При этом торги проходили в штатном режиме – без сбоев.

По словам источника, хакеры начали атаку в 9:55 со стороны «IT-армии Украины», они использовали тактику «ковровых бомбардировок».

«В начале года кибергруппировка проводила атаки на небольших игроков на российском рынке. 19 июня прошли атаки на три крупнейших банка России — Газпромбанк, Альфа-банк и ВТБ», — продолжил источник.

Он сказал, что затем хакеры атаковали Национальную систему платежных карт (НСПК). Как отметил источник, хакеры применяли одну и ту же тактику кибератак.

24 июня сообщалось, что российские сервисы по продаже авиабилетов подверглись мощной волне DDoS-атак.

До этого стало известно, что российские компании почти не занимаются защитой своих филиалов от хакеров.

Ранее российские хакеры взломали украинские сайты и разместили на них цитату Путина.