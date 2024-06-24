Миссия РФ в ЕС отреагировала на новый пакет санкций

Постоянное представительство России при Евросоюзе сообщило, что Евросоюз ставит под удар европейский бизнес во благо идеологических догм Брюсселя. Это следует из сообщения ТАСС.

«На четырнадцатый раз Евросоюз начал конкретно бить уже по своим, видимо, посчитав, что европейский бизнес без критических для себя последствий сможет выдержать новый удар. По сути, местных экономоператоров, вопреки их коммерческим интересам и здравому смыслу, еэсовцы ставят перед выбором — кто не с нами, тот против нас», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Россия в ответ на санкции Евросоюза против Москвы расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. В ведомстве напомнили, что 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный «пакет».

В МИД уточнили, что речь идет о представителях силовых ведомств, бизнесменах и госорганизациях, тех, кто отвечает за оказание военной помощи Украине. В российский ответный «стоп-лист» РФ занесены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза и национальных делегаций в ПАСЕ. В министерстве напомнили, что любые недружественные акции со стороны Запада впредь не останутся «без должного ответа».

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане.