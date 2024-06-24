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Правительство одобрило проект о контроле операций по купле-продаже золота

В кабмине РФ одобрили проект о контроле операций по купле-продаже драгметаллов

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Павел Лисицын/РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко приняла решение одобрить законопроект, по которому банки будут направлять Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала соответствующий законопроект», — следует из данных источника.

Отмечается, что изменения собираются внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

До этого турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин заявил, что золото можно использовать как альтернативу доллару в турецко-российской торговле.

Драгоценный металл можно будет использовать для расчетов, если центральные банки России и Турции зафиксируют в нем стоимость рубля и лиры, отметил Беюкшахин. Москве и Анкаре следует активнее работать над решением проблемы с платежами, подытожил экономист.

Ранее в Турции рассказали, придется ли стране покинуть НАТО после вступления в БРИКС.

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