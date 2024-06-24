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Президент пивоваренной компании «Балтика» попал в санкционный список ЕС

Глава переданной под управление Росимущества «Балтики» попал под санкции ЕС

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Игорь Михалев/РИА Новости

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев попал в европейские санкционные списки. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Документ утверждает, что Боллоев «тесно связан с ведущими российскими лицами, принимающими решения».

До этого певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, отреагировал в Telegram-канале цитатой из своей песни «Я русский» на санкции против него со стороны Евросоюза.

24 июня Европейский союз наложил санкции на российского певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина.

Также Евросоюз ввел санкции против авиакомпании «Уральские Авиалинии», группы «Волга-Днепр», аэропортового холдинга «Новапорт» и «Совкомфлота».

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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