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Россия ответила на санкции ЕС

В МИД РФ заявили о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия в ответ на санкции Евросоюза против Москвы расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный «пакет».

«В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей <…>, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства», — заявили в министерстве.

В МИД уточнили, что речь идет о представителях силовых ведомств, бизнесменах и госорганизациях, тех, кто отвечает за оказание военной помощи Украине.

В российский ответный «стоп-лист» РФ занесены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза и национальных делегаций в ПАСЕ.

В министерстве напомнили, что любые недружественные акции со стороны Запада впредь не останутся «без должного ответа».

До этого в Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане.

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