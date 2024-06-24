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Суд удовлетворил иск Сбера к бывшей британской «дочке»

Суд постановил взыскать с бывшей британской «дочки» Сбера 12 млрд рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости

Российский суд взыскал в пользу Сбербанка 12 млрд рублей по иску к бывшей британской «дочке» банка Sberbank CIB (UK). Об этом сообщает РБК.

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать задолженность по ссудам, которые выдавались в фунтах стерлингов, евро, канадских долларах и рублях, а также проценты по ним и неустойку. Выплата должна производиться в рублях «по курсу Банка России на день платежа». Решение принято первой судебной инстанцией и может быть обжаловано в течение месяца.

Сбербанк потерял контроль над своей британской структурой весной 2022 года из-за санкций. Четыре оспариваемых кредита были предоставлены 28 февраля 2022 года, уже после начала специальной военной операции, но до попадания «Сбера» под масштабные ограничительные меры со стороны Великобритании, Евросоюза и США. Часть этих средств хранится на корреспондентских счетах британского банка в России.

21 июня президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что новые американские санкции не оказывают влияния на стратегию зарубежного присутствия Сбера. Он отметил, что банк продолжит развивать сотрудничество с дружественными странами, фокус при этом будет на расчеты в нацвалютах и обслуживание взаимной торговли.

Ранее стало известно, что Сбер второй год подряд выплатит рекордные в своей истории дивиденды.

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