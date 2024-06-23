ЦБ Ирана собирается запустить офшорный риал в сделках с Россией

Иран работает над реализацией идеи офшорного риала и планирует вскоре задействовать его в финансовых операциях с Россией. Об этом заявил на открытии проекта по введению в публичный оборот цифрового риала глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин, слова которого приводит агентство ILNA.

По словам Фарзина, в настоящее время проект находится на стадии разработки.

Офшорный риал — это валюта, которая используется для трансграничных деловых операций Ирана с рядом стран. Одно из наиболее важных его применений — развитие национальной валюты и управление расходами в иностранной валюте. Из-за введения американских санкций Иран оказался отключен от международной межбанковской системы SWIFT.

18 июня стало известно, что Центробанк Ирана будет вводить цифровой риал в публичный оборот. Новая форма денег стала доступна с 21 июня. Планируется, что использование цифрового рубля и крипто-риала позволит упростить торговлю между странами, а также смягчить последствия санкций.

До этого сообщалось, что в Иране готовят пилотный проект по приему карт «Мир».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с цифровым рублем.